Туристический слет для приемных семей провели в Краснодарском крае

Семейное мероприятие шло два дня на базе отдыха «Золотой Колос» в Тимашевском районе.

Специальные туристические слеты для приемных родителей на Кубани проводят с 2011 года. В краевом минтруда и соцразвития уточнили, что такие мероприятия помогают семьям не только отдохнуть, но и с пользой провести время на природе.

В турслете приняли участие свыше 120 детей и родителей. За звание победителей боролись 8 команд из разных районов Кубани. Участники соревновались в спортивном туризме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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