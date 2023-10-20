Туристический сезон в горах Кавказского заповедника продлили до ноября

В горах уже выпал снег, но почти все маршруты Кавказского биосферного заповедника по-прежнему открыты для любителей активного отдыха.

Ранее закрытые маршруты в Сочи № 8 (через перевал Аишха к Черному морю) и № 12 «урочище Имеретинка» остаются недоступны для туристов в целях безопасности. Остальные 13 маршрутов в Красной Поляне и Адыгеи готовы принять всех желающих.

«Сезон ориентировочно продлен до 1 ноября. Но только для однодневного посещения — без ночевок», — сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

Сейчас с ночевкой можно посетить только стоянку на озере Кардывач на маршруте № 9.

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