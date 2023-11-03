Туристический сезон в горах Кавказского заповедника продлили до 6 ноября

В горах местами выпал снег, но почти все маршруты Кавказского биосферного заповедника по-прежнему открыты и готовы принять любителей активного отдыха.

Туристические маршруты в Сочи № 8 (через перевал Аишха к Черному морю) и № 12 «урочище Имеретинка» остаются закрытыми в целях безопасности.

Они снова примут туристов только следующим летом. Остальные 13 маршрутов в Красной Поляне и Адыгеи готовы принять всех желающих.

Туристический сезон в заповеднике ориентировочно продлится до 6 ноября только для однодневного посещения, без ночевок, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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