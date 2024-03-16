Туристический ретропоезд Туапсе — Сочи — Гагра возобновит работу с 1 мая

Поезд отправляется из Туапсе в Краснодарском крае и через Сочи следует до станции Гагра в Абхазии.

Туристический ретропоезд #927/928 будет курсировать с 1 мая до 7 октября включительно, сообщили в РЖД.

Билеты уже поступили в продажу. Стоимость проезда полного маршрута — от 875 рублей, из Сочи в Абхазию — от 805 рублей (общий вагон).

В составе туристического ретропоезда 10 вагонов, стилизованных под 70–80-е годы.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что такой способ путешествия поможет пройти пограничные и таможенные формальности на российско-абхазской границе незаметно и ко времени.

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