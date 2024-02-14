Дополнительный «праздничный» поезд запустят между Москвой и Сочи до апреля

В ближайшее время жителей России ожидают двое длинных выходных в связи с государственными праздниками: с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.

В связи с этим в РЖД назначили дополнительный поезд № 268/267 Москва — Имеретинский курорт. Он будет курсировать с 16 февраля по 20 апреля.

Из Москвы поезд будет отправляться в 19:50, а из Имеретинского курорта в 19:05. Время в пути составит 34 часа. На пути следования предусмотрели остановки в Адлере, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Рязани.

«Дополнительный поезд подойдет для всех, кто планирует поездку на Черноморское побережье во время предстоящих праздников», — сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

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