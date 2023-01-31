Туристический ретропоезд «Сочи» из Туапсе в Абхазию запустят с 29 апреля

Туристический поезд «Сочи», вагоны которого оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века, будет курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.

Путешествие на туристическом поезде «Сочи» позволит пассажирам с комфортом перемещаться между достопримечательностями Кубани и курортами Абхазии.

Остановки предусмотрены на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.

Билеты на рейсы с 29 апреля по 30 сентября скоро поступят в продажу, сообщает пресс-служба РЖД.

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