Туристический ретропоезд «Сочи» из Туапсе в Абхазию запустят с 29 апреля
Общество
31.01.2023 21:11
Туристический поезд «Сочи», вагоны которого оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века, будет курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.
Путешествие на туристическом поезде «Сочи» позволит пассажирам с комфортом перемещаться между достопримечательностями Кубани и курортами Абхазии.
Остановки предусмотрены на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.
Билеты на рейсы с 29 апреля по 30 сентября скоро поступят в продажу, сообщает пресс-служба РЖД.
Читайте также: в Сочи до 15 апреля изменится график поездов из-за ремонта на перегоне.
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