Туристический поезд «Сочи» за два года перевез более 100 тыс. пассажиров

Видео канала «Кубань 24»

С первого запуска состав совершил свыше 700 рейсов.

Вагоны поезда в целом стилизованы под советскую эпоху полувековой давности. Но в них хватает и современных удобств: есть розетки, кондиционеры и USB-разъемы для зарядки смартфонов. Для любителей атмосферных снимков в одном из купе оборудована фотозона с ретрореквизитом.

Турпоезд курсирует по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра пять дней в неделю. Путь в один конец занимает около шести часов.

Читайте также: в Сочи до конца лета планируют принять более 5 млн отдыхающих.