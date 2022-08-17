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Туристический поезд «Сочи» за два года перевез более 100 тыс. пассажиров

Общество
17.08.2022 12:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/turisticheskij-poezd-sochi-za-dva-goda-perevez-bolee-100-tys-passazhirov
Видео канала «Кубань 24»

С первого запуска состав совершил свыше 700 рейсов.

Вагоны поезда в целом стилизованы под советскую эпоху полувековой давности. Но в них хватает и современных удобств: есть розетки, кондиционеры и USB-разъемы для зарядки смартфонов. Для любителей атмосферных снимков в одном из купе оборудована фотозона с ретрореквизитом.

Турпоезд курсирует по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра пять дней в неделю. Путь в один конец занимает около шести часов.

Читайте также: в Сочи до конца лета планируют принять более 5 млн отдыхающих.

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