Туристический налог принес в бюджет Геленджика с начала года 212 млн рублей

Средства, которые поступают в бюджет курорта от туристического налога, направят на реализацию городских проектов.

Об этом 21 ноября рассказал мэр курорта Алексей Богодистов. По его словам, в 2024 году по курортному сбору было собрано 78 млн рублей. А в 2025 года по туристическому налогу удалось получить более 212 млн рублей. Поступления выросли на 270%.

В целом количество налоговых поступлений увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом.

«В этом году удалось значительно укрепить доходную часть бюджета Геленджика. Рост налоговых поступлений к прошлому году составил 50% – это более 1,1 млрд рублей», — написал Богодистов в своем Telegram-канале.

Читайте также: Геленджик с начала 2025 года посетили более 4 млн туристов. На зимние месяцы также сохраняется высокий уровень бронирования.

Подпишись, здесь всегда интересно.