Туристический маршрут по горе Амзай создали в Новороссийске

Маршрут протяженностью 2,2 км проходит между селами Федотовка и Широкая балка.

Тропа «По склону горы Амзай» откроет больше возможностей знакомства с местными красотами для туристов и местных жителей. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Уже провели всю подготовительную работу к запуску маршрута. Специалисты прошли маршрут, оцифровали и паспортизировали его.

«Финансирование и дальнейшее благоустройство запланированы на следующий год, что позволит значительно повысить интерес туристов к этому направлению», — отметил Кравченко.

Пешеходный краеведческий маршрут будет доступен любителям туризма круглогодично, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: Геленджику и Горячему Ключу выделят 138 млн рублей на строительство терренкуров. Из них более 79 млн рублей получит Геленджик и 59 млн рублей — Горячий Ключ.

Подпишись, здесь всегда интересно.