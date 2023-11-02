Туристические поезда запустили из Краснодарского края в Карачаево-Черкесию

Поезда будут ездить в республику из Краснодарского края и Ростовской области.

Согласно исследованиям, жители этих регионов самые частые гости Карачаево-Черкесии и местных туристских дестинаций.

«В связи с этим мы решили предоставить нашим гостям еще один способ передвижения. Туристические поезда не прибывали в наш регион еще со времен Советского Союза, поэтому это событие имеет и историческое значение. Для туристов подготовлена насыщенная программа с посещением курортных зон, природных и культурных достопримечательностей», — заявил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

Билеты на новые маршруты можно приобрести на сайте РЖД. В этом году два тура в формате «два дня и три ночи» запланированы на 24 ноября и 8 декабря.

Курсировать туристические поезда будут в формате отеля на колесах. Посадка — на станции Невиномысская. В двухдневную программу входят экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз с осмотром интересных природных достопримечательностей, сообщает пресс-служба Министерства туризма КЧР.

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