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Более 40 тыс. пассажиров в этом году перевез туристический поезд «Сочи»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-40-tys-passazhirov-v-etom-godu-perevez-turisticheskij-poezd-sochi
Более 40 тыс. пассажиров в этом году перевез туристический поезд «Сочи»
Фото t.me/skzd_official

Курсирующий по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра пассажирский поезд 23 октября завершает туристический сезон.

В этом году состав перевез более 40 тыс. пассажиров. В этом году состав прибывал в Гагру почти на два часа раньше, а отправляться обратно — на полчаса позже.

Турпоезд «Сочи» возобновит курсирование на новогодние праздники — 31 декабря, а также со 2 по 7 января, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в составе туристического поезда «Сочи» появились открытые обзорные вагоны. Турпоезд «Сочи» будет курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра до 23 октября. Ретро-сезон завершается из-за похолодания.

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