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Туристические поезда в Адыгею из Краснодарского края запустили с ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turisticheskie-poezda-v-adygeyu-iz-krasnodarskogo-kraya-zapustili-s-noyabrya
Туристические поезда в Адыгею из Краснодарского края запустили с ноября
Фото из соцсетей

Первый рейс «К горам и термам» отправился в поселок Каменномостский из Ростова-на-Дону 3 ноября. Туристические поезда курсируют в формате «отель на колесах».

Во время путешествия по Адыгее на поезде туристы познакомятся с местными горами, Хаджохской тесниной, водопадами Руфабго и термальными источниками.

В пути туристический поезд делает остановки в Краснодаре и Туапсе. Ближайшие рейсы «К горам и термам» из Ростовской области запланированы на 17 ноября, 1 и 15 декабря. Купить билеты на него можно на сайте РЖД. В стоимость проезда включены завтраки в поезде, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: туристические поезда запустили из Краснодарского края в Карачаево-Черкесию. Билеты на новые маршруты можно приобрести на сайте РЖД. В этом году два тура в формате «два дня и три ночи» запланированы на 24 ноября и 8 декабря.

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