Туристические поезда в Адыгею из Краснодарского края запустили с ноября

Первый рейс «К горам и термам» отправился в поселок Каменномостский из Ростова-на-Дону 3 ноября. Туристические поезда курсируют в формате «отель на колесах».

Во время путешествия по Адыгее на поезде туристы познакомятся с местными горами, Хаджохской тесниной, водопадами Руфабго и термальными источниками.

В пути туристический поезд делает остановки в Краснодаре и Туапсе. Ближайшие рейсы «К горам и термам» из Ростовской области запланированы на 17 ноября, 1 и 15 декабря. Купить билеты на него можно на сайте РЖД. В стоимость проезда включены завтраки в поезде, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: туристические поезда запустили из Краснодарского края в Карачаево-Черкесию. Билеты на новые маршруты можно приобрести на сайте РЖД. В этом году два тура в формате «два дня и три ночи» запланированы на 24 ноября и 8 декабря.