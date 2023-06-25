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Туристические автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turisticheskie-avtobusnye-rejsy-iz-moskvy-v-anapu-i-gelendzhik-sostoyatsya-po-raspisaniyu
Туристические автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик состоятся по расписанию
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Об этом 25 июня сообщили в АТОР.

«Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик (включая утренний, с отправлением в 10:00), состоятся согласно расписанию», — говорится в сообщении организации в Telegram.

При этом там отметили, что на данный момент неизвестно, как долго рейсы будут находиться в пути с учетом ограничений движения на М-4 «Дон».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трассах в Краснодарском крае сняли все ограничения движения.

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