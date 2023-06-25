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На трассах в Краснодарском крае сняли все ограничения движения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trassah-v-krasnodarskom-krae-snyali-vse-ogranicheniya-dvizheniya
На трассах в Краснодарском крае сняли все ограничения движения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ранее ограничения были связаны с въездом в Ростовскую область по трассе М-4 «Дон».

«Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — сообщили утром 25 июня в пресс-службе УГИБДД по Краснодарском краю.

Ранее помимо ограничения выезда в Ростовскую область доступ на Кубань был также ограничен со стороны Ставропольского края, Воронежской и Волгоградской области. Также в Кущевском районе действовал альтернативный маршрут проезда по направлению в Ростов-на-Дону.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», захватившие штаб ЮВО в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня начали освобождать территорию.

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