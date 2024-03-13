Туристам вернут деньги за бронь номеров из-за реконструкции отелей «Розы Хутора»

Несколько отелей на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи планируют закрыть на реновацию с 1 июня.

Об этом 13 марта сообщил журналистам гендиректор курорта Александр Белокобыльский на фестивале горных курортов Евразии.

Он рассказал, что на реновацию закроются, в том числе Riders Lodge, «Отель 28», «Ски инн». Сейчас эти отели работают в штатном режиме и отдохнуть в них можно до 1 июня.

«Внесенные оплаты за бронирования после 1 июня будут возвращены своевременно и в полном объеме. Уверен, что в итоге наши гости получат новые возможности для комфортного размещения и качественного круглогодичного отдыха на «Роза Хутор», — сказал Белокобыльский.

По словам Белокобыльского, после реновации отели останутся в составе общего номерного фонда «Розы Хутор», сообщает ТАСС.

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