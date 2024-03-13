Скоростной железнодорожный трамвай планируют запустить к курорту «Новая Анапа»

Скоростной железнодорожный трамвай планируют запустить между территорией нового курорта и основными транспортными узлами Анапы — аэропортом и ж/д вокзалом.

Об этом 13 марта сообщил гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов в Сочи на фестивале горных курортов Евразии.

«У нас разрабатывается логистическая транспортная схема, которая предусматривает связь и с аэропортом, и с железнодорожным вокзалом, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гостей. Одним из вариантов рассматривается создание скоростного трамвая железнодорожного, который собирал бы поток туристов с этих транспортных узлов и доставлял на транспортно-пересадочный узел самого курорта», — сказал Суханов.

Он уточнил, что в настоящее время проект находится на стадии расчетов рентабельности, сообщает ТАСС.

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