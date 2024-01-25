Аэроэкспресс планируют запустить до миллиардной стройки «Новая Анапа»

Исполнительный директор компании «Творческие технологии» Вартан Аветов 25 января рассказал о реализации проекта «Новая Анапа».

По его словам, это сложный проект, в том числе с точки зрения экологии, сейсмики и объектов культурного наследия.

«На этой территории сильный ветер, подтопления, и ограничения высотности. Но фактически за 2 месяца, с августа по начало ноября, мы справились и представили этот проект масштабного курорта на Черном море», — заявил Аветов.

Решения по внешним сетям — транспортным и инженерным — в условия конкурса не входили, продолжил он.

«Но мы в своем проекте предложили необходимость строительства аэроэкспресса от аэропорта, от центра Анапы до территории Благовещенской, до визит-центра нового курорта», — отметил Аветов.

Директор пояснил, что только персонала в новом курорте будет только около 18 тыс. человек.

«В техническом задании было ограничение по возможности строительства жилья на территории. Этот запрет касается и школ, детских садов. И это значит, что персонал каждый день приезжает на территорию. По нашим предварительным расчетам, это ежедневно 15–25 тыс. человек. Использование только автомобильного транспорта, на наш взгляд, нецелесообразно, требуются дополнительные решения», — рассказал руководитель компании.

Стоимость проекта и объектов внутри территории в компании оценили в 384 млрд рублей. В сумму не входят внешние инженерные и транспортные магистрали, а также возможная реконструкция аэропорта, подчеркнул он.

«Новый тренд, который есть в туризме — это возможность отдыхать и работать. Это важно, потому что время ускоряется. Люди, приезжающие на курорт, не способны часто приехать туда без ноутбука. Они вынуждены проводить конференции, работать, отвечать на рабочие вопросы» — цитирует Вартана Аветова «РБК Ростов».

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