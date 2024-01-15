Сеть Cosmos Hotel Group рассмотрит возможность участия в создании «Новой Анапы»

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба прокомментировал возможное участие гостиничной компании в строительстве всесезонного курорта «Новая Анапа».

«Сочинский кластер уже достаточно развит и насыщен, но еще есть возможность развиваться в Анапе, Геленджике, Туапсинском районе. По проекту «Новая Анапа» решение пока не принято — изучаем его возможности», — сообщил Александр Биба.

Cosmos Hotel Group специализируется на гостиничном бизнесе и входит в структуру инвестиционной компании АФК «Система», имеющей в своем портфеле такие крупные активы, как сотовый оператор МТС, строительная компания Etalon Group, интернет-ретейлер Ozon, медицинская сеть «Медси», агрохолдинг СТЕПЬ» и лесопромышленная компания Segezha Group.

Предполагается, что создание всесезонного курорта «Новая Анапа» позволит увеличить ежегодный поток туристов в Краснодарский край более чем на 3 млн человек. Для реализации этого проекта сформируют рабочую группу, в которую войдут представители Минстроя, Минэкономразвития, а также корпорации «Туризм.РФ». В планах построить на курорте более 100 гостиниц, которые смогут вместить 15-25 тыс. отдыхающих, сообщает РБК.

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