Проект курорта «Новая Анапа» показали в Краснодарском крае

В Анапе представили проект-победитель открытого всероссийского архитектурного конкурса по развитию туристской территории.

Разработчик «Новой Анапы» — московская компания «Творческие технологии». Победитель и финалисты конкурса презентовали жителям курортного города свои работы.

«Новый курорт проектируется с учетом особенностей природного ландшафта и уникальной региональной флоры и фауны. Наша задача за счет внедрения передовых технологий и архитектурных решений создать идеальные условия для семейного отдыха миллионов россиян, сохранив при этом природное наследие нашей страны», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

В проектах предложены технологические и архитектурные решения для всесезонного использования территорий и удобные транспортно-логистические маршруты.

Курорт «Новая Анапа» станет уникальным местом отдыха и предоставит более 25 тыс. рабочих мест, подчеркнула заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова

«Возведение современной рекреационной территории идет с нуля. Это дает возможность предусмотреть необходимые нюансы на начальном этапе и избежать инфраструктурных и организационных проблем, которые, как правило, возникают при развитии курортов, выросших на месте существующих населенных пунктов», — добавила Петухова.

Проект «Новой Анапы» предусматривает создание:

Тематического парка «Инновационная Россия»,

Тематического парка «Старый город»,

Аквакомплекса «15 морей России»,

Пространства для фиджитал-спорта,

Морской марины на 300 яхт,

Программу озеленения с парками.

Следующим этапом реализации проекта «Новая Анапа» станет разработка мастер-плана. Документ представят на рассмотрение правительственной подкомиссии в первом полугодии 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пляжный курорт «Новая Анапа» планируют построить на Бугазской косе около станицы Благовещенской.