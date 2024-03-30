Турист застрял рукой в денежном аттракционе в Сочи
Происшествия
30.03.2024 09:39
Инцидент произошел 29 марта в районе гастронома на улице Ленина города-курорта.
Отдыхая с друзьями, 18-летний молодой человек из Ставропольского края решил сыграть на автомате «Шальные деньги».
Он опустил руку внутрь аппарата, чтобы попробовать поймать кружащие в нем купюры, однако высвободиться уже не смог — рука застряла в проеме между цепями.
Пострадавшего при помощи слесарного инструмента вытащили спасатели. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
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