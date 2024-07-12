Турист застрял на непроходимом участке в горах Красной Поляны

В отряд МЧС через службу 112 дозвонился мужчина и сообщил, что находится на скальном участке в долине реки Лауры Дзитакской.

Турист передал свои координаты и рассказал, что спускался со стороны Дзитакских озер по сложному рельефу с использованием веревки и ледоруба. Дальше он двигаться не смог, поскольку участок оказался непроходимым, а у туриста появились боли в спине.

Из поселка Красная Поляна на помощь пострадавшему выдвинулись две пешие группы спасателей МЧС и Кубань-СПАС. Одна отправилась одна от Бзерпинского карниза через долину озер вниз по реке Лаур Дзитакской, другая — вверх по течению той же реки.

Известно, что 52-летний мужчина ушел в горы один, свой поход в МЧС он не регистрировал, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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