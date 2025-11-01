Турист занял Броккенского призрака в горах Сочи

Редкое оптическое явление снял на высоте 2 тыс. 320 м над уровнем моря сочинец Дмитрий Семендяев.

Видеозаписью с явлением турист поделился в соцсетях. Видео он снял в конце октября. На кадрах можно заметить его тень, которая отражается на плотном облаке тумана в окружении цветных колец.

Иллюзию Дмитрий Семендяев застал в живописном месте. Тень в окружении колец появилась в тумане сразу за подвесным мостом на смотровой площадке Роза Пик.

Такое явление называется Броккенским призраком или горным призраком. Оптическая иллюзия формируется при особом сочетании нескольких факторов: при ярком, но низко стоящем солнце, которое светит из-за альпиниста, смотрящего вниз с хребта или пика в туман или плотную облачность.

Необычное явление также может шевелиться из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.

Название Броккенский призрак получил благодаря пику Броккен в горах Германии, где из-за туманов такую иллюзию замечают очень часто.

