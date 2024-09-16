Турист во время ссоры ударил постоялицу отеля в Анапе

Во вневедомственную охрану Росгвардии вечером поступил сигнал тревоги из отеля на улице Красноармейской.

Прибывшим на место росгвардейцам администратор гостиницы пояснила, что нажала кнопку тревожной сигнализации по просьбе одной из постоялиц. Выяснилось, что во дворе отеля пострадавшая поссорилась с другим постояльцем. Во время словесной перепалки мужчина рукой ударил женщину по лицу.

Наряд вневедомственной охраны пресек противоправные действия 42-летнего приезжего из Мурманской области. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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