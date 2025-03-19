Турист-рецидивист украл кошелек и потратил его содержимое на ставки в Сочи

В отдел полиции Хостинского района Сочи с заявлением о краже обратилась местная жительница.

По ее словам, при выходе из магазина крупной сети она забыла кошелек с деньгами на одной из стеллажей. Вернувшись в магазин, кошелек женщина не обнаружила. Правоохранители опросили женщину и сотрудников магазина, а также изучили записи камер видеонаблюдения. Они установили, что кошелек забрал мужчина.

В результате розыска полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на одной из улиц района. Им оказался 37-летний ранее судимый приезжий. Установили, что мужчина забрал чужой кошелек и сразу направился в букмекерскую фирму, которая расположена в том же здании, и проиграл на спортивных ставках 25 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о краже, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД России по Сочи.

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