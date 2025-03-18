Подозреваемого в хищении 168 млн из депозитария в Сочи оставили в СИЗО

В отношении исполняющего директора многофункционального депозитарного центра Сочи возбудили и расследуют уголовное о краже в особо крупном размере.

В полицию обратились 18 граждан и сообщили о краже денег. По данным следствия, из сейфовых ячеек МДЦ пропали 168 млн рублей. Правоохранители установили, что к хищению причастен исполняющий директор организации.

Подозреваемого задержали на рабочем месте в середине января. Во время расследования в лесу обнаружили тайник с 600 тыс. долларов. Следователи отдела полиции Центрального района Сочи возбудили уголовное дело. Суд отправил обвиняемого под стражу до 15 марта.

Фигурант пытался обжаловать меру пресечения и просил изменить содержание под стражей на домашний арест или выпустить под залог. Суд оставил фигуранта в СИЗО еще на месяц — до 14 апреля, пишет «Ъ-Сочи».

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