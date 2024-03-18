Турист решил пожарить еду на мангале в чужом дворе и обокрал дом в Новороссийске

Новороссийские полицейские задержали краснодарца по подозрению в краже на сумму около 230 тыс. рублей.

Установлено, что 44-летний житель Краснодара приехал из краевого центра отдыхать в поселок Абрау-Дюрсо.

Во время отдыха мужчина заметил на территории чужого участка мангал и перелез через забор, чтобы разжечь в нем огонь. После чего в поисках продуктов злоумышленник через окно залез в дом на участке. Он пробыл там в течение нескольких часов, а затем собрал различные ценности, сложил их в чемодан и уехал на электрическом велосипеде, который также обнаружил в доме.

После того, как у велосипеда села батарейка, мужчина с чемоданом пересел на попутку и уехал домой в Краснодар.

Полицейские задержали подозреваемого по месту проживания и вернули в Новороссийск для дальнейшего расследования. Дома у него были обнаружены похищенные ценности.

Возбудили уголовное дело о краже, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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