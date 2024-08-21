Турист ранил ножом пятерых человек в гостинице на побережье Краснодарского края

Инцидент произошел в августе в станице Голубицкой Темрюкского района.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из частных гостиниц мужчина ранил ножом несколько человек. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Установили, что пьяный 53-летний отдыхающий из Рязанской области ранил ножом двоих владельцев гостиницы и троих постояльцев. Всех пострадавших госпитализировали.

Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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