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Турист ранил ножом пятерых человек в гостинице на побережье Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turist-ranil-nozhom-pyateryh-chelovek-v-gostinitse-na-poberezhe-krasnodarskogo-kraya
Турист ранил ножом пятерых человек в гостинице на побережье Краснодарского края
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в августе в станице Голубицкой Темрюкского района.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из частных гостиниц мужчина ранил ножом несколько человек. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Установили, что пьяный 53-летний отдыхающий из Рязанской области ранил ножом двоих владельцев гостиницы и троих постояльцев. Всех пострадавших госпитализировали.

Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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