Ранившему ножом настоятеля монастыря в Адыгее охраннику дали 3,5 года колонии

Преступление произошло 12 ноября 2023 года в Свято-Михайло-Афонском мужском монастыре в поселке Победа Майкопского района.

По данным следствия, 40-летний местный житель, работавший охранником в мужском монастыре, рано утром из-за лично неприязни один раз ударил ножом в живот настоятеля. Пострадавший получил различные травмы брюшной полости, осложнившиеся внутрибрюшным кровотечением. Медики спасли жизнь настоятеля монастыря.

В отношении охранника возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В суде обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся.

Экспертиза выявила у обвиняемого наличие смешанного расстройства личности. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

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