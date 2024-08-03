Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Турист получил рваную рану руки, скатившись с ледника в горах Красной Поляны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turist-poluchil-rvanuyu-ranu-ruki-skativshis-s-lednika-v-gorah-krasnoj-polyany
Турист получил рваную рану руки, скатившись с ледника в горах Красной Поляны
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел в ночь на 3 августа на перевале Строителей. На место вызвали спасателей.

Выяснилось, что трое туристов отправились в поход на перевал Строителей. Один из них оступился и скатился с ледника. Он поранил кисть об острые камни, рваная рана обильно кровоточила.

Спасатели на автомобиле подъехали к приюту «Слон» на хребте Псехако, к началу пешеходной тропы на Бзерпский карниз. После они пешком поднялись на карниз, откуда выдвинулись к перевалу.

К пострадавшему они добрались в 2:30. Мужчине оказали первую помощь, остановили кровотечение. Рано утром начали совместный спуск и вышли на Бзерпский карниз.

К служебному автомобилю спасатели с пострадавшим вышли в 7.10. Туриста передали медикам. Остальным участникам группы медпомощь не понадобилась, их доставили в безопасное место, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: спасатели вынесли из Свирского ущелья травмированную пенсионерку в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях