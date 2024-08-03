Турист получил рваную рану руки, скатившись с ледника в горах Красной Поляны

Инцидент произошел в ночь на 3 августа на перевале Строителей. На место вызвали спасателей.

Выяснилось, что трое туристов отправились в поход на перевал Строителей. Один из них оступился и скатился с ледника. Он поранил кисть об острые камни, рваная рана обильно кровоточила.

Спасатели на автомобиле подъехали к приюту «Слон» на хребте Псехако, к началу пешеходной тропы на Бзерпский карниз. После они пешком поднялись на карниз, откуда выдвинулись к перевалу.

К пострадавшему они добрались в 2:30. Мужчине оказали первую помощь, остановили кровотечение. Рано утром начали совместный спуск и вышли на Бзерпский карниз.

К служебному автомобилю спасатели с пострадавшим вышли в 7.10. Туриста передали медикам. Остальным участникам группы медпомощь не понадобилась, их доставили в безопасное место, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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