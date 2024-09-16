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Турист из России сорвался с обрыва и погиб в Абхазии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turist-iz-rossii-sorvalsya-s-obryva-i-pogib-v-abhazii
Турист из России сорвался с обрыва и погиб в Абхазии
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

Трагедия произошла 14 сентября в селе Верхняя Эшера Сухумского района.

В Абхазии 35-летний житель Нальчика погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии 14 сентября в 21:28.

На место происшествия направились сотрудники ПСО МЧС и медицинского управления, сообщает пресс-служба МЧС Республики Абхазии.

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