Турист из России сорвался с обрыва и погиб в Абхазии

Трагедия произошла 14 сентября в селе Верхняя Эшера Сухумского района.

В Абхазии 35-летний житель Нальчика погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии 14 сентября в 21:28.

На место происшествия направились сотрудники ПСО МЧС и медицинского управления, сообщает пресс-служба МЧС Республики Абхазии.

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