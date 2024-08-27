Турист из Екатеринбурга под наркотиками открыл стрельбу из окна машины в Сочи

Инцидент произошел на улице Ленина в Адлерском районе.

В полицию Сочи сообщили, что пассажир автомобиля BMW стрелял в воздух через открытое окно машины. Ориентировку на розыск иномарки незамедлительно передали всем дежурным нарядам полиции. Вскоре автомобиль остановили на территории Адлерского района, водителя и пассажира задержали.

У 21-летнего пассажира, который прибыл в Сочи на отдых из Екатеринбурга, изъяли пневматический пистолет. В телефоне водителя нашли видеозапись, на которой турист из Екатеринбурга стреляет из окна машины.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ, то есть за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

По факту стрельбы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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