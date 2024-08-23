Неизвестный ночью устроил стрельбу на детской площадке в Краснодаре

Инцидент произошел ночью 23 августа на улице Лавочкина в Пашковском микрорайоне.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина ночью мешал спать жителям многоэтажек. Он долго сидел на лавочке пустой детской площадки и стрелял из предмета, похожего на пистолет, чем не давал спать местным жителям. Кроме стрелявшего на детской площадке никого не было.

На основании публикации о произошедшем полиция Краснодара проводит проверку. Устанавливает личность мужчины, а также используемый им предмет. Сообщений в полицию об инциденте не поступало, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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