Неизвестный прострелил витрину магазина из пневматики в Сочи

О происшествии в полицию утром 21 августа сообщила сотрудница магазина на улице Роз в центре курорта.

По приходе на работу, женщина обнаружила, что разбито большое стекло рядом с дверью магазина.

Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия. По предварительным данным, стекло разбилось в результате выстрела из пневматического оружия.

По факту произошедшего проводят проверку. Личность стрелка устанавливают, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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