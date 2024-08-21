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Неизвестный прострелил витрину магазина из пневматики в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-prostrelil-vitrinu-magazina-iz-pnevmatiki-v-sochi
Неизвестный прострелил витрину магазина из пневматики в Сочи
Фото t.me/mvd_23

О происшествии в полицию утром 21 августа сообщила сотрудница магазина на улице Роз в центре курорта.

По приходе на работу, женщина обнаружила, что разбито большое стекло рядом с дверью магазина.

Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия. По предварительным данным, стекло разбилось в результате выстрела из пневматического оружия.

По факту произошедшего проводят проверку. Личность стрелка устанавливают, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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