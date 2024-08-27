Турист из Челябинской области за ночь исцарапал 10 машин в центре Туапсе

Мужчина ночью острым металлическим предметом поцарапал краску на автомобилях, припаркованных во дворах в центре Туапсе.

Полицейские составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам. Спустя сутки, мужчину, чья внешность совпадала с ориентировкой, на улице Гагарина заметили росгвардейцы.

Подозрительного мужчину задержали. Им оказался 33-летний приезжий из Челябинской области. Подозреваемого передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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