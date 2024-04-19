Турист из Челябинска на мотоцикле выехал на набережную Геленджика

Инцидент произошел днем 19 апреля. В ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Очевидцы сообщили, что мужчина вместе со спутницей выехал в пешеходную зону на набережной Геленджика, что категорически запрещено. Об этом сообщили в полицию.

Правоохранители в короткий срок задержали нарушителя. Им оказался турист из Челябинска. Водителю пришлось вручную толкать мотоцикл с набережной до ближайшей дороги. Его привлекли к законной ответственности, сообщает Telegram-канал «Press без пресса».

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