Турфирмы раньше обычного завершат акцию раннего бронирования курортов Кубани

В текущем году многие ведущие туроператоры планируют свернуть акцию раннего бронирования курортов Юга России уже в январе-феврале.

Обычно акция заканчивалась в конце марта. В этом году ее собираются завершить раньше из-за высокого спроса.

Отмечается, что в текущем году только около 3% отелей Юга России дают скидки по раннему бронированию. Для сравнения, в 2022 году таких было порядка 10%. Эксперты отмечают, что в Краснодарском крае прошлый сезон был успешным, поэтому никто пока не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены.

Для туристов сворачивание акций раннего бронирования выразится в исчезновении скидок и в переходе на более жесткие условия оплаты, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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