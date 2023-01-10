Кондратьев: в 2023 году курорты Кубани планируют принять не менее 17,5 млн туристов

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на планерном совещании по реализации планов на год.

Глава Кубани подчеркнул, что сегодня важно успевать за спросом в санаторно-курортном комплексе. Кроме того, по его словам, необходимо предлагать отдыхающим то, к чему они привыкли, в том числе за рубежом.

«И чем больше у нас будет качественных продуктов, тем выше оценится отдых в нашем регионе. Важно сделать это максимально быстро, уже к текущему летнему сезону. Что касается реновации — процесс не быстрый, но его тоже нужно запускать. В противном случае через два-три года, максимум пять лет мы будем иметь совсем другое состояние отелей. Чтобы завтра мы продолжали устойчивое движение вверх, важно заниматься реновациями уже сегодня, искать механизмы. От этого выиграют курорты Краснодарского края», — сказал Кондратьев.

Он сообщил, что за время зимних праздников курорты региона приняли 430 тыс. туристов. Всего же в текущем году край планирует принять не менее 17,5 млн туристов.

Замглавы Кубани Александр Руппель сказал о разработке новой меры поддержки для отельеров. Вице-губернатор уточнил, что она касается субсидирования процентных ставок по кредитам

«Это позволит запустить масштабную волну реновации номерного фонда, внедрения стандартов «все включено» и «ультра все включено» и повышения «звездности» кубанских отелей», — сказал Руппель.

Кроме того, в текущем году на Кубани планируют увеличить протяженность пляжей на Черноморском побережье. Также в планах обустройство терренкуров в Горячем Ключе и Геленджике. Продолжится работа по созданию новых турмаршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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