Турецкий циклон принесет ливни в Краснодарский край

Затяжные осадки прогнозируются на всей территории края. При этом, как отмечают специалисты, в регионе уже выпало более 160% месячной нормы осадков.

Густой туман с начала недели наблюдался в восточных и северных районах края. Он не рассеивался в течение дня. Аварийность на дорогах возросла. В первый день разгула непогоды в крае 12 ноября зафиксировано 14 ДТП, 19 человек получили травмы.

Полицейские выставляют посты на аварийно-опасных участках федеральных автодорог.

«В связи с ухудшением погодных условий предупреждаем водителей об изменении температурного режима, выпадении тумана. Соответственно, надо соблюдать скоростной режим, выбирать безопасные стоянки, остановки», — отмечает инспектор ДПС ГИБДД ОМВД Армавира Виталий Иванов.

При максимальных осадках в крае, а их уже выпало более 160% только в октябре, все еще держится теплая и безветренная погода. В прошлом году в это время люди уже ходили в пуховиках.

«Погода на территории Краснодарского края в выходные дни будет определена малоградиентным полем повышенного атмосферного давления, в связи с чем будем наблюдать туманы, местами из-за туманов морось. Температурный фон сохранится в тех пределах, которые мы наблюдаем сейчас», — сообщает заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко.

Череду дождей, но без похолодания, на Кубани продлит циклонический вихрь из Турции. Следующую рабочую неделю кубанцы вновь встретят с зонтами и туманами, но тепло останется.

