Ночные заморозки в горах, туман и сильный ветер ожидаются 15 ноября на Кубани

В субботу в Краснодарском крае прогнозируют облачную и прохладную погоду.

По данным синоптиков, 15 ноября на Кубани будет облачно, преимущественно без осадков. Скорость восточного ветра будет достигать 4-9 м/с.

Ночная температура воздуха составит +3…8 °С, в юго-восточных предгорных районах столбики термометров опустятся до 0…+5 °С, днем воздух прогреется до +9…14 °С.

В горах ночью прогнозируют заморозки. Температура в ночные часы составит +2…-3, днем потеплеет до +1…6 °С.

На Черноморском побережье установится облачная погода. Ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, ночью и утром его порывы достигнут 15-20 м/с. В ночное время столбики термометров покажут +8…13 °С, днем воздух прогреется до +13…18 °С.

В Краснодаре в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью и утром низины и водоемы окутает туман.

Скорость восточного ветра составит 4-9 м/с. Ночная температура воздуха — +6…8 °С, днем столбики термометров поднимутся до +11…13 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: ясная и прохладная погода ожидается на выходных на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.