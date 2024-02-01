Турецкие банки под давлением США начали закрывать счета компаниям из России
Об этом сообщили представители российских компаний, импортирующих продукцию из Турции.
Отмечается, что некоторые банки Турции начали закрывать счета для юридических лиц из России. Компаниям присылают уведомления о необходимости закрытия счетов до определенного срока. К физлицам из РФ турецкие банки повысили требования.
По мнению специалистов, ужесточение финансовой политики Турции к компаниям из России связано с давлением со стороны США. Это произошло после выхода указа президента США о вторичных санкциях в декабре прошлого года.
Последние два года некоторые турецкие банки сотрудничали с российскими партнерами в обычном режиме, пишет газета «Ведомости».
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