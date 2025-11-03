Туманы, ветер и до +22 °С прогнозируют 4 ноября в Краснодарском крае

В День народного единства на Кубани ожидается теплая и сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман, днем — переменная облачность.

Средняя температура по краю в ночное время составит +3…+8 °С, в горах и юго-восточных районах будет +4…-1 °С. Днем потеплеет до +15…+20 °С, на Азовском побережье прогнозируют +12…+17 °С, в горах — +8…+13 °С. Ветер восточный 4-9 м/с.

На Черноморском побережье ночью +8…+13 °С, днем +16…+18 °С. Ветер восточный 6-11 м/с, в районе Новороссийска порывы до 15-18 м/с.

В Краснодаре в темное время суток ожидается +3…+5 °С, в разгар дня — +16…+18 °С. Ветер восточный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

