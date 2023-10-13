Туманы и потепление до +25 °С ожидаются в Краснодарском крае 14 и 15 октября

По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные на Кубани сохранится сухая и теплая погода. Осадков не ожидается, ночью и утром местами будет туман.

В субботу, 14 октября ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1…6 °С, а днем поднимется до +18…23 °С. На Черноморском побережье днем +18…23 °С, ночью +7…12 °С. В горах днем +10…15 °С, ночью -2…+3 °С.

В воскресенье, 15 октября восточный ветер перейдет в западный со скоростью 3-8 м/с, порывы достигнут 12 м/с, на Черноморском побережье — до 14 м/с. Ночью похолодает до +3…8 °С, а днем потеплеет до +20…25 °С. На Черноморском побережье днем +20…25 °С, а ночью +8…13 °С. В горах днем +13…18 °С, ночью +1…6 °С.

«Новая рабочая неделя на Кубани начнется с дождей и гроз», сообщает Краснодарский ЦГМС.

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