Температура морской воды резко упала на побережье Краснодарского края

Только у берегов Новороссийска температура морской воды до сих пор держится на отметке 20 градусов — это на 2 градуса выше, чем в Сочи.

По данным на 9:00 13 октября, в Сочи, Анапе и Геленджике температура воды в Черном море опустилась до 18 градусов. В Туапсе температура морской воды на один градус выше — 19 градусов.

Вода в Азовском море остыла еще сильнее. В Темрюке температура морской воды составляет 15 градус, в Приморско-Ахтарске — 14 градусов. Самая холодная вода в море сейчас в Ейске — 13 градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: на Кубани к 14 октября потеплеет до +18 °С.