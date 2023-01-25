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Туманы, гололед и сильный ветер ожидаются 26 января в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tumany-gololed-i-silnyj-veter-ozhidayutsya-26-yanvarya-v-krasnodarskom-krae
Туманы, гололед и сильный ветер ожидаются 26 января в Краснодарском крае
Фото Краснодарского ЦГМС

По прогнозу синоптиков, в четверг на Кубани будет переменная облачность, без осадков. Местами ожидаются туманы и гололед.

Температура воздуха днем прогреется до +3…+8 °С, а ночью опустится до -3…-8 °С. В горах днем -1…+4 °С, ночью -6…-11 °С, в юго-восточных предгорных районах местами похолодает до -12 °С. Ветер восточный 3-8 м/с, порывы достигнут 12 м/с.

В Краснодаре в этот день потеплеет до +5…+7 °С, ночью похолодает до -5…-7 °С. Ночью и утром будет гололед. У водоемов и в низинах ожидаются туманы.

На Черноморском побережье 26 января потеплеет до +8…+13 °С, ночью похолодает до +2…-3 °С. На участке между Геленджиком и Анапой порывы ветра достигнут 12-14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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