Туман, ветер, ливни и до -2 °C ночью ожидаются 1 декабря на Кубани

В Краснодаре в понедельник прогнозируется облачность с прояснениями. В течение дня возможен дождь.

По данным синоптиков, 1 декабря температура в столице Кубани ночью опустится до +3…5 °C, днем поднимется до +10…12 °C. Порывы ветра могут достигать 9 м/с.

В Краснодарском крае в этот день местами ожидается дождь, в горах — осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах южной половины региона возможны ливни. Ночью и утром — туман.

В среднем ночная температура по региону составит +2…7 °C, местами в юго-восточных предгорных районах — +3…-2 °C, в горах — +1…-4 °C.

Днем на Кубани воздух прогреется до +6…11 °C, в южной половине края — +9…14 °C, в горах — 0…+5 °C.

На Черноморском побережье прогнозируется сильный дождь с грозой и порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью — +7…12 °C, днем — +12…17 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первая неделя зимы в Краснодарском крае будет прохладной и дождливой.

