Туман, ветер и до +23 °С ожидаются 8 ноября на Кубани

В субботу в Краснодарском крае прогнозируют переменную облачность без осадков.

Местами в крае ожидается туман. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +4…9 °С, днем потеплеет до +12…17 °С, местами при прояснении воздух прогреется +18…23 °С.

В горах ночью похолодает до +2…7 °С, днем столбики термометров поднимутся до +10…15 °С.

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков и восточный ветер скоростью 6-11 м/с. Ночная температура воздуха составит +9…14 °С, днем — +18…23 °С.

В Краснодаре в субботу также ожидается сухая погода и переменная облачность, восточный ветер скоростью 3-8 м/с. В ночное и утреннее время в низинах и вблизи водоемов прогнозируют туман.

Воздух ночью остынет до +9…14 °С, в дневное время столбики термометров покажут +18…23 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

