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Туман ожидается с вечера 12 апреля в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tuman-ozhidaetsya-s-vechera-12-aprelya-v-sochi
Туман ожидается с вечера 12 апреля в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозам синоптиков, с вечера 12 апреля и в течение суток 13 апреля на курорте местами ожидается туман.

По поручению мэра курорта Алексей Копайгородского, все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Жителей и гостей Сочи просят соблюдать правила безопасности на дорогах. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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