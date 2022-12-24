Туман, мокрый снег и сильный ветер ожидаются 25 декабря в Краснодарском крае
Общество
24.12.2022 16:59
По прогнозу синоптиков, в воскресенье на Кубани ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь, в горах мокрый снег.
Ночью и утром местами будет туман. Ветер южный 4-9 м/с, на Черноморском побережье местами порывы до 12-14 м/с.
Воздух днем прогреется до +6…11°С, а ночью температура опустится до 0…+5°С. На Черноморском побережье днем +7…12°С, ночью +3…8°С. В горах днем + 3…8°С, ночью +1…-4°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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