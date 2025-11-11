Туман, ливни с грозой, сильный ветер и до +20 °C ожидаются 12 ноября на Кубани

В Краснодаре в среду прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Основную часть дня осадков не предвидится, однако вечером пройдут дожди с грозой.

По информации синоптиков, 12 ноября в столице Кубани ночью и утром возможен туман. Ветер днем усилится до 6-11 м/с. Температура в ночные часы составит +8…10 °C, в дневное время — +16…18 °C.

По всему Краснодарскому краю в этот день установится облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, утром и днем осадки усилятся, в отдельных районах ожидаются ливни с грозами и ветер до 14 м/с. В ночные, утренние часы и первую половину дня местами возможен туман.

Температурный режим в регионе в среднем составит +7…12 °C ночью и +13…18 °C днем. В отдельных районах южной части края воздух прогреется до +20 °C. В горах ночью ожидается +3…8 °C, днем — +5…10 °C.

На Черноморском побережье установится переменная облачность с локальными дождями и грозами. Возможен ветер с порывами до 12-14 м/с. Температура ночью составит +11…16 °C, днем — +15…20 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и сильного ветра объявили в Краснодарском крае.

