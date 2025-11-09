Туман, кратковременные дожди и до +22 °C ожидаются 10 ноября на Кубани

В Краснодаре в понедельник прогнозируют облачную погоду преимущественно без осадков. Порывы ветра могут достигать 8 м/с.

По данным синоптиков, 10 ноября в столице Кубани ночная температура составит +6…8 °C, дневная — +16…18 °C. Ночью, утром и в первую половину дня ожидается туман.

Местами в Краснодарском крае в этот день возможны дожди и туман. Температура воздуха ночью опустится в среднем до +5…10 °C, днем поднимется до +12…17 °C. При прояснении столбики термометров могут достигнуть +22 °C.

На Черноморском побережье ожидаются переменная облачность без осадков и ветер до 11 м/с. Температура воздуха ночью — +9…14 °C, днем — +17…22 °C. В горах ночью — +2…7 °C, днем — +7…12 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики обещают дожди и понижение температуры в Краснодарском крае.

